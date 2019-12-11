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خلافات قانون الانتخابات تؤجل جلسة البرلمان العراقي

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متابعات_السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأربعاء 11 ديسمبر 2019

تأجلت جلسة البرلمان العراقي لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.

 

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وأفاد مصدر برلماني وفق وسائل إعلام عراقية، الأربعاء،  بأنه “تم تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية حول المواد المختلف عليها”.

 

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “من تلك المواد المادة ١٥ المتعلقة بالدوائر الانتخابية المتعددة او الدائرة الواحدة”

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