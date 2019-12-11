بالصور.. تدريبات عسكرية بحرية مصرية في البحر المتوسط لحماية المناطق الاقتصادية "بيان"

الأربعاء 11 ديسمبر 2019

تنفذ مصر تدريبات عسكرية بحرية في البحر المتوسط.



وذكر الجيش المصري، أن التدريبات تهدف لحماية المناطق الاقتصادية في البحر المتوسط.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، إنه فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة ، نفذت القوات البحرية المصرية عدد من الأنشطة القتالية ذات النوعية الإحترافية والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الإقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة.

حيث نفذ تشكيل بحرى قتالى يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالى وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عدد من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط وقد تضمنت تلك الأنشطه قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كم.

وقد أكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر مدى الإحترافية التى وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحرى وتأمين المصالح الإقتصادية لمصر فى المياه العميقة.

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تأتى تلك التدريبات تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة.

حضر مرحلة الأنشطة الختامية الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية.