شكرا لقرائتكم خبر عن سماع دوي انفجار كبير بجانب الكرخ في العاصمة العراقية بغداد والان مع التفاصيل

الأربعاء 11 ديسمبر 2019 صورة ارشيفية أفاد مراسل وكالة أنباء "روسيا اليوم"، في العراق بسماع صوت انفجار كبير بجانب الكرخ في الجهة الغربية من العاصمة بغداد. وقال مصدر أمني لـRT "وفق ما سمعت في أجهزة النداءات المركزية للقوات الأمنية العراقية، فإن الصوت صادر من تفجير كدس عتاد في أطراف بغداد".

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