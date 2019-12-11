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شكرا لقرائتكم خبر عن عدن.. القبض على عصابة تمتهن سرقة الجوالات والان مع التفاصيل
الأربعاء 11 ديسمبر 2019
تمكنت شرطة القاهرة من القاء القبض على عصابة تمتهن سرقة الهواتف بالإكراه, من الراجلين عبر الدراجة النارية.
واقدم ثلاثة من العصابة بنهب هاتف احد المشاة في شارع العام الا أن ارادة الله وفطنة رجال البحث والتحري للقسم شرطة القاهرة وبعد عمليات من الرصد والمتابعة تمكنت من القبض عليهم. وهم. في حالة تلبس بعد محاولة خطف جوال أحد المارة في الشارع.
وتم اقتياد اللصوص مع الدراجة النارية الى قسم الشرطة وباشرت التحقيق مع المتهمين والتعرف على هوية اللص الفار الثالث التي كان قد أشترك معهم في عدة عمليات في أنحاء متفرقة في المديرية.
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