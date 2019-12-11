شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بحرية مصرية لتأمين المناطق الاقتصادية فى المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

قال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية العقيد تامر الرفاعي اليوم الأربعاء إن القوات البحرية نفذت تدريبات في البحر المتوسط.

وأضاف العقيد الرفاعي في صحفته على فيسبوك "فى إطار تنفيذ الخطة السنوية للتدريب القتالى للقوات المسلحة ، نفذت القوات البحرية المصرية عددا من الأنشطة القتالية ذات النوعية الإحترافية والتى تهدف إلى فرض السيطرة البحرية على المناطق الإقتصادية بالبحر وتأمين الأهداف الحيوية فى المياه العميقة".

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وتابع " نفذ تشكيل بحرى قتالى يتكون من وحدات بحرية ذات تنوع قتالى وعلى رأسها إحدى حاملات المروحيات طراز (ميسترال) ومجموعتها القتالية عددا من الأنشطة القتالية والتدريبية بمسرح عمليات البحر المتوسط وقد تضمنت تلك الأنشطه قيام إحدى الغواصات المصرية بإطلاق صاروخ مكبسل عمق سطح طراز (هاربون) وهو صاروخ مضاد للسفن ويصل مداه الى أكثر من 130 كم".

وذكر " قد أكدت نجاح عملية إطلاق الصاروخ (عمق سطح) من الغواصة بعمق البحر مدى الإحترافية التى وصل إليها رجال القوات البحرية المصرية وأطقم الوحدات والتشكيلات المقاتلة وقد ظهر ذلك من خلال قدراتهم على التعامل مع أحدث التكنولوجيات والأنظمة العسكرية الحديثة بدقة وكفاءة عالية لتحقيق الأمن البحرى وتأمين المصالح الإقتصادية لمصر فى المياه العميقة".

واوضح "تأتى تلك التدريبات تنفيذاً لإستراتيجية عسكرية مصرية تهدف إلى تطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التى تشهدها المنطقة".