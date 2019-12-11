شكرا لقرائتكم خبر عن «الشيوخ الأمريكي» : مساءلة ترامب الشهر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

قال السناتور ميتش مكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الأربعاء إن المجلس، الذي يقوده الجمهوريون، قد يبدأ مساءلة الرئيس دونالد ترامب، وهو جمهوري أيضا، الشهر المقبل.

وأضاف مكونيل أنه إذا أقر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بنود المساءلة التي جرى كشف النقاب عنها أمس الثلاثاء فإنها ستكون "أول بند على جدول الأعمال في يناير" بمجلس الشيوخ.