شكرا لقرائتكم خبر عن بطيش : إقتصاد لبنان يخسر 80 مليون دولار يومياً والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية منصور بطيش ، لتلفزيون ام.تي.في اليوم الأربعاء ، أن اقتصاد لبنان يخسر ما لا يقل عن 70 إلى 80 مليون دولار يوميا - حوالي نصف دخله المعتاد - بسبب الأزمة التي تصيب البلاد بالشلل. وقال بطيش إن الأزمة "تفاقمت كثيرا" وباتت تتطلب حلا عاجلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بطيش : إقتصاد لبنان يخسر 80 مليون دولار يومياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.