شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعيد 4 قواعد عسكرية إلى كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

أعادت القوات الأمريكية اليوم الأربعاء 4 من قواعدها العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية إلى كوريا الجنوبية، وذلك فى قرار يهدف إلى إنهاء تأجيل دام لسنوات بسبب خلاف بين الدولتين بشأن إجراءات تطهير التلوث، وتهدئة المخاوف بشأن التأثيرات السلبية لهذا الإرجاء على خطط التنمية الإقليمية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن سول وواشنطن بدأتا عملية إعادة القواعد العسكرية الأمريكية، التي طال انتظارها، إلى حامية "يونجسان" في قلب العاصمة سول، والتي كانت في السابق المقر الرئيسي للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، وذلك من أجل ضمان تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء متنزه وطني هناك.

واتفقت الدولتان على هذا المشروع خلال اجتماع اللجنة المشتركة الـ200 "لاتفاق وضع القوات" والذي يحدد الوضع القانوني لـ28 ألفا و500 من القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.