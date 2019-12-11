مدير الاستخبارات العسكرية يشدد على أهمية العمل الاستخباري في مكافحة الفساد

أكد مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق، الاربعاء، على حماية المتظاهرين السلميين والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، مشددا على أهمية العمل الأمني والاستخباري في مكافحة الفساد.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "برعاية مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن سعد مزهر العلاق أفتتح المؤتمر الأمني السنوي"، مشيرة الى أن "العلاق اصدر تعليماته بخصوص العمل الأمني في المرحلة القادمة".
وأكد العلاق، بحسب البيان، "على حماية المتظاهرين السلميين والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، وأهمية العلاقة ما بين المواطن ورجال الاستخبارات"، مشددا على "ضباط الامن الابتعاد عن المجاملة وعدم اهمال الحقائق وايصالها إلى الجهة المسؤولة".
وأكد العلاق، بحسب البيان، "على حماية المتظاهرين السلميين والوقوف معهم في مطالبهم المشروعة، وأهمية العلاقة ما بين المواطن ورجال الاستخبارات"، مشددا على "ضباط الامن الابتعاد عن المجاملة وعدم اهمال الحقائق وايصالها إلى الجهة المسؤولة".
ونوه العلاق الى، "أهمية العمل الأمني والاستخباري في مكافحة الفساد وحماية العراق وشعبه".
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