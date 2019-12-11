حزب الله اللبناني يندد بـ 'المؤتمر التطبيعي مع إسرائيل' في البحرين

وذكر الحزب في بيان، :"نندد بالمؤتمر التطبيعي مع العدو الإسرائيلي الذي نظمته دولة البحرين تحت عنوان (الحرية الدينية)"، مبيناً أن "هذه الخطوة تتجاهل التضحيات الجسيمة وقوافل الشهداء والجرحى التي يقدمها الشعبان اللبناني والفلسطيني".وأعرب عن "استنكاره بشدة الدور التآمري والخياني الذي يلعبه نظام آل خليفة للتطبيع مع العدو"، موضحاً :"نستنكر بشدة قيام النظام البحريني باستقبال شخصيات إسرائيلية وتسويقه لفكرة التعايش مع هؤلاء القتلة".

وبيّن الحزب، أن "النظام البحريني يحوّل بلده إلى منصة تستغلها الإداراة الأميركية والعدو الصهيوني للنفاذ إلى قلب أمتنا"،

واعتبر حزب الله، مشاركة رجل الدين اللبناني علي الأمين في المؤتمر بأنه "خروج على المبادئ الدينية والأخلاقية والشرائع"، مؤكداً ان "مشاركته هي تنكّر لكل القيم التي تربّى عليها علماؤنا في الحوزات العلمية في مختلف أنحاء العالم".



ولفت إلى أن "مشاركة الأمين هي إساءة بالغة لتراث علمائنا ذوي الدور البارز في مقاومة الاحتلال ورفض التطبيع معه".