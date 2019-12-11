حزب الله اللبناني يندد بـ 'المؤتمر التطبيعي مع إسرائيل' في البحرين

ندد حزب الله اللبناني، الأربعاء، بـ "المؤتمر التطبيعي مع إسرائيل"، الذي تم عقده في البحرين، فيما استنكر مشاركة رجل الدين اللبناني علي الأمين في المؤتمر.
وأعرب عن "استنكاره بشدة الدور التآمري والخياني الذي يلعبه نظام آل خليفة للتطبيع مع العدو"، موضحاً :"نستنكر بشدة قيام النظام البحريني باستقبال شخصيات إسرائيلية وتسويقه لفكرة التعايش مع هؤلاء القتلة".
وبيّن الحزب، أن "النظام البحريني يحوّل بلده إلى منصة تستغلها الإداراة الأميركية والعدو الصهيوني للنفاذ إلى قلب أمتنا"،
واعتبر حزب الله، مشاركة رجل الدين اللبناني علي الأمين في المؤتمر بأنه "خروج على المبادئ الدينية والأخلاقية والشرائع"، مؤكداً ان "مشاركته هي تنكّر لكل القيم التي تربّى عليها علماؤنا في الحوزات العلمية في مختلف أنحاء العالم".
ولفت إلى أن "مشاركة الأمين هي إساءة بالغة لتراث علمائنا ذوي الدور البارز في مقاومة الاحتلال ورفض التطبيع معه".
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