أعلنت وزارة الخزانة المالية الأميركية، الأربعاء، عن توسيع قائمة عقوباتها ضد طهران بإدراج مواطن إيراني، وشركتي شحن بحري تابعتين له، و3 شركات متعاملة مع شركة "ماهان للطيران"، بتهمة نقل الأسلحة "للجماعات المسلحة" في اليمن.
واستهدفت العقوبات هذه المرة رجل الأعمال الإيراني عبد الحسين خضري وما سمته الخزانة الأمريكية بشبكة شحن بحري تابعة له وتضم شركتي "خضري جاهان داريا" المسجلة في إيران، و"ماريتايم سيلك رود" المسجلة في عمان، إضافة إلى سفينتي "جينافا 11" و"جينافا 12" التابعتين لـ"خضري جاهان داريا".
واتهمت واشنطن، الخضري بـ"دعمه خلال أكثر من 10 سنوات ماديا وماليا ولوجستيا نشاط الحرس الثوري الإيراني".
كما طالت العقوبات الأمريكية شركات "غايتويك إل إل سي" و"جاهان للسفر والسياحة" المسجلتين في دبي، و"غوماي إير سيرفيسيس" المسجلة في هونغ كونغ.
واكدت الخزانة الأمريكية، أن "هذه الشركات تتعامل مع شركة (ماهان للطيران) الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأمريكية منذ 2011 بتهمة نقل السلاح والعتاد لحزب الله والحوثيين والحكومة السورية".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن تدرج شخصاً وخمس شركات وسفينتين في قائمة عقوباتها ضد طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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