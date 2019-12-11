بالصور.. الشوارع المحيطة بساحة التحرير

تنشر الخليج 365، صوراً للشوارع المحيطة بساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وأكدت أمانة بغداد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "استمرار ملاكاتها الخدمية في بلدية الرصافة بحملاتها اليومية المكثفة لخدمة ساحات التظاهر والشوارع المحيطة بها".

وأضافت أن "الحملات تبدا مع ساعات الفجر الاولى وتشمل تنظيف وغسل ساحات التحرير والخلاني والوثبة وحافظ القاضي والشوارع المحيطة بها بالاضافة الى تسليك وتنظيف مشبكات الامطار والمجاري وأعمال اخرى مختلفة".