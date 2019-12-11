مقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة جنوبي الشرقاط

أفاد مصدر أمني، الاربعاء، بمقتل مزارع بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات "داعش" جنوبي الشرقاط. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مزارعا قتل، اثر انفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش جنوبي قضاء الشرقاط".

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