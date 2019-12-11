فيفا: الاندية العراقية صرفت 54 مليون دولار على الانتقالات

وفيما يلي ملخص ملف الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتقرير الذي اصدره "فيفا" اليوم الاربعاء.
اللاعبون:
لاعبون اجانب: 10%
العقد الاساسي: لا يوجد
الحد الادنى للمرتبات: لا يوجد
الاندية:
الاندية المحترفة: 20
شهادة تأسيس قانونية: نعم
انهيار العقد القانوني من اندية: لا يوجد
عدد الاندية في الدوري: 20
نظام التراخيص العالمي: موجود
سنة التطبيق: 2017
الجهة المرخصة: الاتحاد الاسيوي
يطبق في: الدوري الممتاز
المنافسات المحلية:
الدوري العراقي الممتاز
دوري الدرجة الاولى
كأس العراق (مرخص من الاتحاد الاسيوي)
بيع حقوق الدوري الممتاز: متاح بشكل عام
تحديد عدد لاعبي قائمة الفريق: موجود
تحديد الحد الادنى لعدد لاعبي الفريق: لا يوجد
تحديد الحد الاقصى للاعبين المحترفين: موجود
مقاعد دوري أبطال أسيا: مقعد واحد + نصف مقعد بطل كأس العراق
فترات سوق الانتقالات:
الانتقالات الصيفية: تنطلق من 21 تموز لغاية 30 ايلول
فترة الانتقالات الشتوية: تنطلق من 1 كانون الثاني الى 28 شباط
مبالغ الانتقالات 2018:
عمليات الشراء: 54 مليون دولار
عمليات البيع: 31 مليون دولار
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