فيفا: الاندية العراقية صرفت 54 مليون دولار على الانتقالات

ويسلط التقرير الضوء على التراخيص الدولية وكذلك مقاعد كل اتحاد في المسابقات القارية وايضاً التقرير المالي لعمليات البيع والشراء لعام 2018 "الموسم السابق". وفيما يلي ملخص ملف الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالتقرير الذي اصدره "فيفا" اليوم الاربعاء.



اللاعبون: اللاعبون:



لاعبون اجانب: 10% لاعبون محليون: 90%لاعبون اجانب: 10% العقد الاساسي: لا يوجد

الحد الادنى للمرتبات: لا يوجد الاندية: الاندية المحترفة: 20

شهادة تأسيس قانونية: نعم انهيار العقد القانوني من اندية: لا يوجد

عدد الاندية في الدوري: 20 نظام التراخيص العالمي: موجود سنة التطبيق: 2017 الجهة المرخصة: الاتحاد الاسيوي



يطبق في: الدوري الممتاز يطبق في: الدوري الممتاز المنافسات المحلية: الدوري العراقي الممتاز

دوري الدرجة الاولى

كأس العراق (مرخص من الاتحاد الاسيوي) Advertisements بيع حقوق الدوري الممتاز: متاح بشكل عام تحديد عدد لاعبي قائمة الفريق: موجود تحديد الحد الادنى لعدد لاعبي الفريق: لا يوجد تحديد الحد الاقصى للاعبين المحترفين: موجود مقاعد دوري أبطال أسيا: مقعد واحد + نصف مقعد بطل كأس العراق فترات سوق الانتقالات: الانتقالات الصيفية: تنطلق من 21 تموز لغاية 30 ايلول

فترة الانتقالات الشتوية: تنطلق من 1 كانون الثاني الى 28 شباط

مجموع الايام: 98 يوماً مبالغ الانتقالات 2018: عمليات الشراء: 54 مليون دولار

عمليات البيع: 31 مليون دولار

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