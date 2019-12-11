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قدّم رئيس كتلة الحكمة النيابية فالح الساري، الاربعاء، مقترحين لتعديل قانون الانتخابات.
وأضاف أن "المقترح الاول تقسيم المحافظة إلى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها (كل مقعد نيابي دائرة انتخابية) وهذا يعطي فرصة للمدنين والمستقلين من ابناء الشعب".
وأوضح الساري، أن "المقترح الثاني يكون الترشيح فردياً والفائز من يحقق أعلى الأصوات وبنسبة 100 %".
وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بتأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة .. كتلة نيابية تقدم مقترحين لتعديل قانون الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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