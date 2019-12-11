بالوثيقة .. كتلة نيابية تقدم مقترحين لتعديل قانون الانتخابات

وقال الساري بحسب المقترح الذي اطلعت عليه الخليج 365، إن "كتلة الحكمة النيابية تقدم مقترحين لتعديل قانون الانتخابات المزمع التصويت عليه، حيث نعتقد أنه سوق يحقق العدالة الاجتماعية ويلبي مطالب المتظاهرين السلميين في عموم العراق".وأضاف أن "المقترح الاول تقسيم المحافظة إلى دوائر فردية متعددة وبعدد المقاعد المخصصة لها (كل مقعد نيابي دائرة انتخابية) وهذا يعطي فرصة للمدنين والمستقلين من ابناء الشعب".

وأوضح الساري، أن "المقترح الثاني يكون الترشيح فردياً والفائز من يحقق أعلى الأصوات وبنسبة 100 %".

وكان مصدر برلماني قد افاد في وقت سابق من، اليوم الاربعاء، بتأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.