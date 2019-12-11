تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها

افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بتأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية حول المواد المختلف عليها".

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من تلك المواد المادة ١٥ المتعلقة بالدوائر الانتخابية المتعددة او الدائرة الواحدة".

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان، اليوم الاربعاء، جلسة للتصويت على قانون الانتخابات.