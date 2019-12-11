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تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها

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افاد مصدر برلماني، الاربعاء، بتأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق على صيغة توافقية بشأن المواد المختلف عليها في قانون الانتخابات.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم تأجيل جلسة البرلمان لحين الاتفاق داخل اللجنة القانونية على صيغة توافقية حول المواد المختلف عليها".

 

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وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "من تلك المواد المادة ١٥ المتعلقة بالدوائر الانتخابية المتعددة او الدائرة الواحدة".

 

وكان من المقرر أن يعقد البرلمان، اليوم الاربعاء، جلسة للتصويت على قانون الانتخابات.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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