الكتل السياسية تدخل جلسة تداولية لحل الخلاف بشأن المادة ١٥ بقانون الانتخابات

أفاد مصدر برلماني، الاربعاء، بأن الكتل السياسية دخلت جلسة تداولية لحل الخلاف العالق بشأن المادة ١٥ بقانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "الكتل السياسية تدخل جلسة تداولية لحل الخلاف العالق بشأن المادة ١٥ بقانون الانتخابات المتعلقة بالدوائر المتعددة بغية الوصول الى اتفاق بالمضي على التصويت على قانون الانتخابات او التاجيل لموعد آخر".



وكان من المقرر ان يعقد مجلس النواب جلسته، اليوم الاربعاء، للتصويت على قانون الانتخابات.

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