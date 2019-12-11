واشنطن تعمل مع حلفائها لحماية الملاحة بالخليج

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الأربعاء، إن واشنطن تعمل مع حلفائها على اتخاذ إجراءات صارمة لحماية وضمان حرية حركة الملاحة في الخليج العربي.



وأضاف إسبر، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الأركان الأمريكي، أنه خلال الأشهر الأخيرة أقرت واشنطن عدة إجراءات أجبرت طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدا العمل مع الحلفاء على صياغة رد دولي ضد الاعتداءات الإيرانية وحماية الممرات الدولية المائية.

وحول الأزمة السورية، أدان وزير الدفاع الأمريكي العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، وتابع قائلًا: "الاعتداء التركي عقّد الأوضاع في سوريا".

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وأكد إسبر أن الولايات المتحدة وحلفاءها نجحت في تدمير بنية تنظيم داعش في سوريا والعراق، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية في سوريا ليست قوات حفظ سلام بل لضمان القضاء على تنظيم داعش الإرهابي.





من جانب آخر، قال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأمريكي إن إيران تظل الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، مؤكدا العمل على إيقاف هيمنة إيران على الشرق الأوسط.

وأضاف ميلي أن التنظيمات الإرهابية مثل القاعدة وداعش لا تزال تشكل خطرا في منطقة الشرق الأوسط، مشددا على أن مواصلة العمل مع قوات سوريا الديمقراطية مستمرة للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابية.