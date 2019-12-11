وزير الدفاع المصري يلتقي مسؤولين عسكريين فرنسيين وتشاديين

جانب من لقاء وزير الدفاع المصري مع نائبة وزيرة الدفاع الفرنسية

التقى الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع المصري القائد العام للقوات المسلحة كلا من وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد ونائبة وزيرة الدفاع الفرنسية، وذلك على هامش منتدى أسوان للسلام والتنمية.



والتقى وزير الدفاع المصري مع نائبة وزيرة الدفاع الفرنسية جينيقياق داريوسك، حيث تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون العسكري وأنظمة التسليح المتطورة، وكذا مجالات الدفاع والتصنيع المشترك ونقل وتبادل الخبرات والتدريبات المشتركة بين البلدين.

وأعرب الفريق أول محمد زكي عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا، لا سيما في المجال العسكري، وتوافق رؤى القيادة السياسية المصرية والفرنسية تجاه دعم جهود الاستقرار بالمنطقة.



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من جانبها، أشادت نائبة وزيرة الدفاع الفرنسية بدور مصر وقواتها المسلحة في محاربة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.



من ناحية أخرى، التقى وزير الدفاع المصري الفريق محمد أبا علي صلاح وزير الدفاع والأمن بجمهورية تشاد، أكد خلالها عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين القوات المسلحة المصرية للبلدين.

وأكد زكي عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك في المجالات الدفاعية والأمنية بين مصر وتشاد خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الفريق محمد أبا علي صلاح بجهود مصر في دعم جميع قضايا القارة الأفريقية، لتحقيق طموحات وتطلعات شعوب القارة خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019.