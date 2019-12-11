المرابطون: تحرير فلسطين سيبقى هدف كل القوى القومية والوطنية

وضع وفد من حركة الناصريين المستقلين المرابطون برئاسة أمين مجلس محافظة بيروت في الحركة غسان الطبش ، أكليلاً من الورود على أضرحة الشهداء بمناسبة الذكرى ٥٢ لانطلاقتها، في مقبرة الشهداء شاتيلا.
وأكد الوفد ان "فلسطين ستبقى رغم كل المحاولات التي تسعى الى تدمير المقومات الوجودية للأقطار العربية ونشر ثقافة الفوضى والتخريب من اجل حرف مسارنا عن تحريرها"، مشدداً على ان "فلسطين ستبقى هي المسار والمصير وتحريرها سيبقى هدف كل القوى القومية والوطنية على جغرافية أمتنا العربية من محيطها إلى خليجها العربي".
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