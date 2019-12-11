حسن مراد: نبادل الوفاء للحلفاء والعهد ويدنا ممدودة لكل اللبنانيين

اشار ​وزير ​الدولة​ لشؤون التجارة الخارجية​ في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​​حسن مراد​،​ في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "إيماناً منا بمعنى المسؤولية لم نهرب عند اول مفترق ولو كنّا معارضين لل​سياسة​ الإقتصادية المتبعة منذ سنين، وإيماناً منا بمعنى الوفاء لم نترك حلفائنا ونقفز من مركب لآخر بهدف استغلال وركوب موجة المطالب الشعبية المحقة"، مؤكداً "مبادلة الوفاء للعهد والحلفاء وبقاء اليد ممدودة لكل اللبنانيين".

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