الحجار: حكومة اختصاصيين وحدها تعالج الأزمة

أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد الحجار​ الى ان "الحالة الاقتصادية والاجتماعية والمالية الراهنة لم يسبق ان مرّ مثيلا لها على ​لبنان​"، مشددا على "ضرورة الذهاب نحو حلول واضحة وصريحة التي تكلم عنها ​المجتمع الدولي​ وكذلك طالب بها ​اللبنانيون​"، لافتاً الى أن "هذا ما يفرض تأليف حكومة اختصاصيين لمعالجة الازمة ووضع الاصلاحات المطلوبة والبدء بتطبيقها فورا، ما يفتح المجال امام ​مساعدات​ المجتمع الدولي الى لبنان".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الحجار الى انه "من الشروط التي يفترض ان يلتزم بها لبنان، النأي بنفسه عن كل مشاكل المنطقة المحيطة به"، لافتاً الى أنه "اذا لم نستعجل هذا المسار فسنكون امام طامة كبرى".

وردا على سؤال عما اذا كان خيار تكتل "​لبنان القوي​" البقاء خارج ​الحكومة​ سيسهّل التكليف والتأليف، شدد الحجار على ان "الامر يتوقف على طبيعة تعاطي كل ​الكتل النيابية​ وليس فقط "لبنان القوي" مع الحكومة، ومع البيان الوزراي لاحقا، وصولا الى تسهيل عملها في ​المجلس النيابي​".

اوضح الحجار ان "كل القوى والاتجاهات السياسية ممثلة في المجلس، وبالتالي يمكنها ان تراقبها وتحاسبها على اعمالها".

ولفت الى أنه "اذا كان القرار بالتسهيل متخذ فان الامور تأخذ مسارها الصحيح، اما اذا كان القرار بالعرقلة فان مَن يعرقل يجب ان يتحمّل مسؤوليته".