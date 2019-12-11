ضبط قطع نقدية ذهبية وفضية وأختام قديمة العهد مع سوري أثناء محاولته السفر إلى روسيا

تمكنت تفتيشات ​المطار​ في ​قوى الأمن الداخلي​ في المطار من ضبط 41 قطعة نقدية ذهبية أي ما يعادل ال178,84 غراما، إضافة إلى 78 قطعة نقدية فضية و8 أختام قديمة العهد مع المواطن م.ق من الجنسية السورية أثناء محاولته السفر إلى ​روسيا​.

وقد اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وتم ضبط الموجودات، وأحيل الملف على مكتب ​مكافحة الجرائم​ و​السرقات​ الدولية.

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