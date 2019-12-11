أكّد النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "ما حدث اليوم في ​قصر العدل​ في ​بعبدا​ مستنكر وبغض النظر عن قرار القاضي لا بد لنا من التشديد على الدعوة لإقرار قانون استقلالية سلطة ​القضاء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: نستنكر ما حدث بقصر العدل ولا بد من اقرار قانون استقلالية القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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