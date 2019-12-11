الجيش المصري يكشف نوع الصاروخ المطلق من غواصته بالبحر المتوسط وسبب إطلاقه

كشفت القوات المسلحة المصرية عن "نوع الصاروخ الذي أطلق من إحدى غواصاته في البحر المتوسط، وسبب إطلاقه في التدريبات"، موضحةً أن "إحدى الغواصات المصرية أطلقت صاروخا من طراز "هاربون" المضاد للسفن الذي يصل مداه إلى أكثر من 130 كم".
ولفتت إلى أن "إطلاق الصاروخ من الغواصة بعمق البحر يهدف لتحقيق الأمن البحري وتأمين المصالح الاقتصادية لمصر في المياه العميقة".
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