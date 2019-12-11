أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ "رفض تدخل الفرنسيين في شؤون ايران الداخلية واعتبر ذلك امرا لا يحتمل"، مشيراً إلى أنه "على الفرنسيين الا ينسوا بان ايران دولة مستقلة ذات سيادة، فلا حكومتنا ولا سلطتنا القضائية تقبل من احد حتى التوصية، فالتدخل في شؤون ايران الداخلية امر لا يحتمل بالنسبة لنا".

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كانت هذه تفاصيل خبر موسوي مخاطبا الفرنسيين: التدخل في شؤون ايران الداخلية امر مرفوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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