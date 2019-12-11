أكد عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، باسم نعيم أن "الحركة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليست طرفا في أي صراع داخلي"، مشيراً إلى أن "الحركة ليس لديها أي ممثلين في بريطانيا، وأن الاتهامات لها بالتدخل في الانتخابات ودعم زعيم المعارضة جيرمي كوربن ليس لها أساس من الصحة".
ولفت إلى أن "مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات اللوبي الإسرائيلي في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم لشعورها بأن جيرمي كوربن أكثر إنصافا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي أنه سيعترف بالدولة الفلسطينية في حال فوزه"، مطالباً رئيس الوزراء البريطاني المقبل بـ"دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة والاستقلال".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول بـ"حماس": اتهامنا بالتدخل في الانتخابات البريطانية باطل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.