مسؤول بـ"حماس": اتهامنا بالتدخل في الانتخابات البريطانية باطل

أكد عضو مكتب العلاقات الدولية في حركة "حماس"، باسم نعيم أن "الحركة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول، وليست طرفا في أي صراع داخلي"، مشيراً إلى أن "الحركة ليس لديها أي ​ممثلين​ في ​بريطانيا​، وأن الاتهامات لها بالتدخل في ​الانتخابات​ ودعم زعيم المعارضة ​جيرمي كوربن​ ليس لها أساس من ​الصحة​".

ولفت إلى أن "مواقع إعلامية إسرائيلية ومنظمات ​اللوبي الإسرائيلي​ في بريطانيا هي التي تقف وراء هذه المزاعم لشعورها بأن جيرمي كوربن أكثر إنصافا في سياساته الخارجية، ولأنه أعلن في برنامجه الانتخابي أنه سيعترف ب​الدولة الفلسطينية​ في حال فوزه"، مطالباً ​رئيس الوزراء البريطاني​ المقبل بـ"دعم حقوق ​الشعب الفلسطيني​، وفي مقدمتها حقه في الحرية والعودة و​الاستقلال​".