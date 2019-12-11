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دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من الاردن عبر معبر نصيب الحدودي

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افاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "تواصل عودة المهجرين السوريين عبر ​معبر نصيب​ الحدودي بين سوريا و​الاردن​ الى المناطق التي حررها ​الجيش السوري​ في درعا وحمص قادمين من ​المخيمات​ في الاردن".

وقامت الجهات المختصة بتسهيل كافة الاجراءات لعبورهم، كما امنت لهم ​حافلة​ لنقلهم و​سيارة​ إسعاف مجهزة باللقاحات اللازمة للاطفال بمختلف اعمارهم، فيما عبر العائدون عن فرحتهم بالعودة الى اراضيهم المحررة بعد غياب عدة سنوات، كما وجهوا الشكر للجيش السوري الذي حرر اراضيهم واعاد اليها الامن والامان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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