دفعة جديدة من المهجرين السوريين تعود من الاردن عبر معبر نصيب الحدودي

افاد مراسل النشرة في ​سوريا​، عن "تواصل عودة المهجرين السوريين عبر ​معبر نصيب​ الحدودي بين سوريا و​الاردن​ الى المناطق التي حررها ​الجيش السوري​ في درعا وحمص قادمين من ​المخيمات​ في الاردن".

وقامت الجهات المختصة بتسهيل كافة الاجراءات لعبورهم، كما امنت لهم ​حافلة​ لنقلهم و​سيارة​ إسعاف مجهزة باللقاحات اللازمة للاطفال بمختلف اعمارهم، فيما عبر العائدون عن فرحتهم بالعودة الى اراضيهم المحررة بعد غياب عدة سنوات، كما وجهوا الشكر للجيش السوري الذي حرر اراضيهم واعاد اليها الامن والامان.