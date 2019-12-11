مسؤول روسي: إجتماع أمني بين إيران وروسيا لبحث التهديدات المشتركة

أعلن المتحدث باسم جهاز الامن الخارجي الروسي أن "كبار مسؤولي الامن في موسكو وطهران اجروا مشاورات بشأن التهديدات المشتركة ضد البلدين ومحاربة الإرهاب الدولي"، موضحاً أن "رئيس جهاز الامن الخارجي الروسي سيرغي ناريشكين بحث مع كبار مسؤولي الامن الإيراني الحرب على الارهاب وتعاون البلدين مع بعضهما البعض في هذا المجال".
وأكد أن "ناريشكين أنهى زيارته إلى طهران والتي اجرى خلالها مشاورات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في وزارة الامن حول سبل تعزيز التعاون بين طهران وموسكو في مكافحة الإرهاب الدولي والتهديدات المشتركة ضد البلدين".
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