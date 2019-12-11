شهيب يعدل عطلة عيد الميلاد: تبدأ من مساء 23/12/2019 لغاية صباح 2/1/2020

أكد وزير التربية في ​حكومة​ ​تصريف الأعمال​ ​أكرم شهيب​ أن "الخلفية التي أدت إلى اختصار عطلة عيدي ​الميلاد​ المجيد ورأس ​السنة​ المباركة هي خلفية تربوية تضع في أولوياتها التعويض على التلامذة أيام التعطيل القسري التي فرضتها الظروف الراهنة في البلاد وتقتصر على ​المدارس الرسمية​"، معلناً أنه "انطلاقا من احترامه لجميع المكونات الإجتماعية والروحية، وحرصا منه على عدم توظيف هذا التدبير في أي مسار يسيء إلى الوحدة الوطنية، ونتيجة لردود الفعل غير المبررة تربويا، وعلى أمل التعويض عن أيام التعطيل في أوقات لاحقة، تم تعديل قرار تعطيل المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية إبتداء من مساء يوم الإثنين الواقع فيه 23/12/2019 ولغاية صباح يوم الخميس في 2/1/2020".

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