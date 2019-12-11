سليم عون: بري كلفني بنقل رسالة إلى باسيل بأنه لا يرضى غياب التيار عن الحكومة

أعلن عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم عون، في تصريح تلفزيوني، أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري كلفه بنقل رسالة إلى رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، بأنه لا يرضى غياب التيار عن الحكومة المقبلة.
وأعلن عون أن التكتل سيقرر غداً موقفه من المشاركة في الحكومة، موضحاً أن خيار الذهاب إلى المعارضة وعدم تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في الإستشارات النيابية الملزمة بات راجحاً.
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