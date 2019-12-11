شعبان: تأجيل زيارة الحريري لموسكو الثلاثاء المقبل لوقت لاحق بسبب الاستشارات النيابية

كشف مستشار رئيس ​حكومة​ تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ للشؤون الروسية جورج شعبان عن أنّه "كان من المقرّر أن يقوم رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بزيارة ​موسكو​ الأسبوع المقبل للقاء الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ في 17 كانون الاول والاجتماع أيضا الى رئيس الوزراء الروسي ديميتري ومدفيديف، وقد تقرر تأجيل الزيارة الى موعد لاحق بسبب الاوضاع في ​لبنان​ وتزامنها مع المواعيد المقررة للاستشارات النيابية".

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