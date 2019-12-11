حبيش: القاضية عون مخالفة للقوانين في أكثر من ملف ونحضّر ملفات لوضعها بيد التفتيش القضائي

علق عضو كتلة "المستقبل" النائب ​هادي حبيش​ على اصدار القاضية ​غادة عون​، مذكرة توقيف بحق ​هدى سلوم​، قائلا "عندما كنت في في سرايا بعبدا، لم أرفع صوتي بوجه القاضية عون بل كنت أتحدث مع المحامين من الممكن بلهجة عالية وذلك بسبب مخالفة صارخة للقاضية عون التي أوقفت سلوم بشكل مخالف للقانون دون إذن من رؤساءها"، مشيراً إلى "أنني أعتذر عن أي كلام فهم خطأ من جهتي".

وفي تصريح له، أكد حبيش "أنني أثق بالجسم القضائي ولكن هناك قضاة فاسدين والقاضية عون منهم ومخالفة للقوانين وهناك الكثير من الملفات للقاضية عون حيث تلقيت الكثير من ​الاتصالات​ من عدة محامين لديهم الكثير من الملفات المخالفة للقاضية عون ونحضّر الآن الملفّات لوضعها في يد ​التفتيش القضائي​ ولن نرضى توقيف أناس مظلومين لاعتبارات سياسية ونحن سلكنا الطرق القانونية لمحاسبة القاضية #غاده_عون على كل ارتكاباتها".

وكشف عن ان "​التيار الوطني الحر​" كان يريد موقع هدى سلوم كرئيسة هيئة إدارة السير ولكن لم يستطيعوا ذلك ولذلك عملوا على تركيب ملف لها عن طريق القاضية عون"، مشيراً إلى أن "غادة عون اوقفت هدى سلوم بجرم لم تحقق فيه"، مؤكداً "أنني مستعد لأن أرفع الصوت مع أي مواطن يُظلم على يد القضاء".