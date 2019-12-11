بو صعب التقى لوريمر وتبلغ منه استعداد بريطانيا لمواصلة دعمها للجيش

التقى وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ كبير مستشاري ​وزارة الدفاع البريطانية​ لشؤون ​الشرق الأوسط​ الجنرال جون لوريمر وبحث معه في آخر المستجدات على الساحة اللبنانيَّة والأوضاع العامة في المنطقة. وأكَّد لوريمر على استعداد ​بريطانيا​ لمواصلة دعمها للجيش اللبناني لناحية المساعدات والإستشارات التي تقدِّمها له في مجالات عدَّة، مشيرا الى "عزم بريطانيا على إطلاق البرامج ​الجديدة​ التي تمَّت مناقشتها في خلال زيارة الوزير الأخيرة للمملكة المتَّحدة والتي تهدف إلى المساعدة على تطوير المؤسسة العسكريَّة".

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