بومبيو: صنفنا حزب الله كمنظمة إرهابية ومستعدون لمساعدة الشعب اللبناني للتخلص من الوصاية الخارجية

أكد وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، "استعداد بلاده لمساعدة ​لبنان​ من اجل انعاش اقتصاده لأن الوضع المالي اللبناني خطير جداً والضغوط على البنك المركزي كبيرة، و​واشنطن​ سترى تشكيل الحكومة اللبنانية قبل الاستجابة لطلبات الدولة"، مطالباً بـ"حفظ سيادة لبنان وتحرره من التدخلات الخارجية، معلناً "تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، واستعداد واشنطن لمساعدة الشعب اللبناني للتخلص من الوصاية الخارجية".

وفي ​مؤتمر​ صحفي، أعلن بومبيو أن "واشنطن ستفرض ​عقوبات​ جديدة على شركات وكيانات إيرانية من بينها شركة نقل جوي إيرانية نقلت أسلحة إلى اليمن"، مشدداً على "تقديم الدعم للشعوب ضد الأنظمة القمعية".

وحول الازمة الليبية، اوضح بومبيو، ان "لا قدرة لأي من القوى المتصارعة في ليبيا على تحقيق حسم عسكري والحل السياسي وحده سينهي العنف".