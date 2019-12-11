مجلة تايم تختار غريتا تونبرغ شخصية العام 2019









اسماء السيد - نيويورك: أعلنت مجلة تايم الأميركية الاربعاء انها اختارت الناشطة السويدية من أجل المناخ غريتا تونبرغ شخصية العام 2019 وعنونت على صفحتها الاولى "قوة الشباب".

وأصبحت السويدية البالغة من العمر 16 عاما رمزا للتحرك من أجل محاربة التغير المناخي عبر العالم، وجمعت الملايين من المناصرين لقضيتها لكنها لم تحصل على جائزة نوبل للسلام بعدما تم التداول باسمها كثيرا.

وتكون تونبرغ بذلك اصغر حائزة على هذا اللقب الذي بدأت مجلة تايم تمنحه عام 1927.

وبدأت تونبرغ التظاهر وحيدة من أجل المناخ في صيف 2018 كل يوم جمعة أمام البرلمان السويدي ثم توسعت حركتها لتشمل ناشطين من كل انحاء العالم.

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وتظاهروا بقوة في سبتمبر مع ملايين الاشخاص في شوارع مدن العالم أجمع، قبل قمة الامم المتحدة حول المناخ.

وخلال هذه القمة، ألقت الشابة السويدية خطابا أمام الامم المتحدة نددت فيه بعدم تحرك قوى العالم في مواجهة التغير المناخي وحمل عنوان "كيف تجرؤون؟".

وغريتا تونبرغ التي حضرت في الأيام الماضية مؤتمر المناخ في مدريد اختارتها مجلة تايم لتتقدم على خمسة مرشحين وصلوا الى النهائيات: دونالد ترمب وزعيمة الديموقراطيين في الكونغرس الاميركي نانسي بيلوسي ونجمة فريق الولايات المتحدة النسائي لكرة القدم ميغان رابينو ومخبر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) الذي نبه إلى الاتصال الهاتفي بين دونالد ترمب ونظيره الاوكراني فولوديمير زيلينسكي، وكان وراء اطلاق اجراءات عزل الرئيس، والمتظاهرون المطالبون بالديموقراطية في هونغ كونغ.

وفي العام 2018 اختارت المجلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في أكتوبر 2018 شخصية العام بعد مقتله، الى جانب عدة صحافيين آخرين يعتبرون رموزا عن البحث عن الحقيقة والمخاطر التي يواجهونها.