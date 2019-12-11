"اقتراحات البرلمان" توافق على طلبات بإنشاء محطات مياه وصرف صحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة عبير الخولى، بشأن إنشاء شبكة صرف صحى لخدمة ثلاث قرى (السنباط، الشيخ فضل، دسيا) بمحافظة الفيوم.
كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب ايهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء محطة مياه بقرية بنى اللمس مركز مغاغة – محافظة المنيا.
ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى كذلك على الاقتراح برغبة المقدم من النائبة سهير الحادي، بشأن إنشاء محطة صرف صحى بقرية البلايزة - مركز أبو تيج – محافظة أسيوط.
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