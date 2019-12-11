شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الزراعة: نعانى من نقص عدد الأطباء البيطريين.. وتوجيه بزيادة الثروة الحيوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إنه هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة الإنتاجية فى قطاع الثرة الحيوانية مع الأخذ فى الاعتبار قيمة التكاليف، مؤكده أن الوزارة قامت بترقيم نحو خمسة مليون رأس حتى الآن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، لمناقشة ملف مشكلات الثروة الحيوانية.

وتابعت،:"80% من ثروتنا الحيوانية عند المربين الصغار"، وأضافت :"نعانى من نقص عدد الأطباء البيطريين"، مشيره إلى أن تعرض الأطباء لحوادث، بسبب جهودهم الكبيرة فى مختلف أنحاء القرى والنجوع، وأن كل ما تمتلكه الوزارة نحو 1700 وحده بيطرية، منها 800 وحدة بدون وحدات لقاح صناعى.

وأشارت إلى إنها طالبت الحكومة بزيادة 3000 وحدة بيطرية فى القرى، لسد العجز، وكذلك زيادة مرتبات الأطباء.

وأكدت محرز، أن الوزارة وضعت خطة للنهوض بذلك القطاع الهام، وزيادة إنتاج الألبان والعمل على زيادة التصدير من الألبان والبيض واللحوم، وحول المجازر، أوضحت إنه هناك خطة لتطويرها، وفقا لدراسة علمية، ومن خلال توقيع اتفاقية مع نيوزلاندا.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، إن المربين يعانون من انخفاض الأسعار، ويتكبدون خسائر، محذره من آثار ذلك على الثروة الحيوانية.

وعقبت نائب وزير الزراعة، د منى محرز، إن هناك قرارات حكومية بوقف الاستيراد، موضحة، كنا نستورد 224 ألف طن، من الدواجن، وتراجعت الكميات، حتى بلغت 25 فى المائة، وتوجد تعليمات لجهات الدولة باستبدال الاستيراد بالإنتاج المحلى.

وتابعت، كنا نستورد 158 ألف راس ماشية، ووصلنا الآن لـ 100 ألف رأس فقط، للذبح الفورى على الحدود، آى أن الاستيراد انخفض بنسبة 30 فى المائة، وكذلك الجمال، كنا نستورد 225 ألف راس، أصبح الآن 140 ألف رأس.

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وأوضحت أن الدولة استبدلت الاستيراد للذبح الفوري، باستيراد العجول الصغيرة، التي تتيح للمربين فرص عمل لتربيتها وانتاجها محليا.

وأضافت، :"نسعى لتصدير اللحوم حاليا، لحل الازمة لدينا، وبالفعل صدرنا الفين طن لحوم، ونسعى لزيادته".

وتساءل هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، عن آليات حل أزمة النقص فى عدد الأطباء البيطريين، فى ظل اعتراف نائب وزير الزراعة بالأزمة.

وعقبت محرز، بأنها خاطبت الحكومة والجهات المعنية بذلك، وكان الرد، أن يتم الحل من خلال التعاقد مع الأطباء البيطريين فى فترة التحصين، إلا أن هناك خطوات لمد هذه الفترة ليمتد التعاقد طوال العام.

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والرى والامن الغذائي بمجلس النواب، بعدد من التوصيات، منها ضرورة سد العجز في الأطباء البيطريين، في مختلف القطاعات، والاستمرار في تنفيذ وقف استيراد الدواجن، وحظر تداول الدواجن الحية، وتشديد الرقابة على تداول الادوية البيطرية ومراكز توزيعها، وسرعة تطوير المجاز وسد العجز فيها والوحدات البيطرية.