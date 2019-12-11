"تعليم دمياط": إلغاء الإجازات خلال فترة الامتحانات والتصحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم

عقد السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا مع موجهي عموم المديرية ومديري الإدارات النوعية والتعليمية، وهنأ مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، مؤكدًا أن اختيارهم اتسم بالشفافية والمصداقية والأمانة المهنية وتطبيق كافة معايير الاختيار وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لذلك، لضمان الاختيار الصائب في شغل تلك الوظائف.

وأكد على متابعة المدارس والوقوف على مدى الانتهاء من شرح المناهج المقررة للنصف الأول من العام الدراسي، مشددًا على إلغاء النقل أو الندب أو الإجازات خلال فترة الامتحانات والتصحيح، إلا في الحالات الطارئة، والتأكيد على متابعة أعمال الامتحانات العملي، وسجلات أعمال السنة وتسليمها لكنترول المدرسة.

وشدد وكيل الوزارة على الانضباط التام بجميع المدارس، والحفاظ على سرية الورقة الامتحانية، والالتزام بالمواصفات المقررة، والوزن النسبي لها، وفق المعايير التي حددها المركز القومي للتقويم التربوي والامتحانات.

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وأضاف "سويلم" أن امتحانات النقل والشهادة الإعدادية مسئولية موجهي عموم المواد مسئولية كاملة، مبينًا ضرورة الابتعاد عن الأمور السياسية والدينية عند وضع الامتحان، ومتابعة الخطة الزمنية والانتهاء من جميع المناهج المقررة في النصف الأول من العام الدراسي مع كتابة إقرار من كل معلم بالانتهاء منها.

كما وجه بضرورة وضع الامتحانات في متناول الطالب المتوسط وعدم وضع أية أسئلة تحتمل إجابتين، ووضع نماذج للإجابة تتسم بالمرونة وتتضمن جميع الأفكار والإجابات الممكنة.

وشدد على تكثيف المرور على المدارس، للتأكد من انتهاء كافة الاستعدادات للامتحانات، وضرورة وجود الموجه المتابع من الساعة السابعة والنصف صباحًا وحتى خروج آخر تلميذ، وكذلك الاهتمام بالامتحانات، وانضباط اللجان وعدم السماح بالغش بكافة صوره، بالإضافة إلى التنبيه على مديري المدارس بأهمية حث الطلاب على تسديد المصروفات، وعلى التوجيه المالي والإداري متابعة تلك المدارس أولا بأول.

ووجه وكيل الوزارة بتشكيل غرف العمليات والأزمات بكل إدارة تعليمية وإخطار مكتب وكيل الوزارة بالتشكيل لمواجهة أية تغييرات تحدث نتيجة التقلبات الجوية.