أمطار رعدية واضطرابات في الطقس.. الأرصاد تعلن تفاصيل موجة الخميس السيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – يوسف عفيفي:

قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الخميس يشهد اضطرابات في الأحوال الجوية وانخفاضا في درجات الحرارة.

وأوضحت شاكر لمصراوي، أن التغير في الأحوال الجوية، يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة على (السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد إلى سيناء وشمال الصعيد) وتكون رعدية أحيانا على مناطق دون الأخرى بالقاهرة والمحافظات.

وأشارت إلى نشاط الرياح على أغلب الأنحاء لتكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحرين الأحمر والمتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك وخاصة البحر المتوسط.

ونصحت شاكر المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، ومتابعة النشرات الجوية باستمرار للتعرف على درجة الحرارة وأماكن سقوط الأمطار، كما نصحت السائقين، بضرورة القيادة بهدوء على الطرق نظرا لانخفاض الرؤية بسبب الأتربة والرمال المثارة والأمطار المتوقعة، بالإضافة إلى ضرورة ابتعاد الصيادين والعاملين في الأنشطة البحرية بالابتعاد عنها وخاصة على البحر المتوسط.