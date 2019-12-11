العثور على قطع أثرية داخل مركز للغسيل الكلوي في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

عثرت لجنة إدارة العلاج الحر بمديرية صحة بني سويف، اليوم الأربعاء، على عدد من القطع يشتبه في أثريتها داخل غرفة بأحد مراكز الغسيل الكلوي الصناعي الخاص بمركز الفشن جنوب المحافظة.

وكانت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بقيادة الدكتور بسام رونز، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، يرافقه عدد من الأطباء، أثناء المرور على أحد مراكز الغسيل الكلوي الصناعي الخاصة، وذلك لمتابعة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين ورصد أية مخالفات من شأنها التأثير على صحة وسلامة المترددين على المركز، فوجئت بوجود عدد من القطع الأثرية يشتبه في أثريتها داخل صناديق بمخازن المركز.

جرى التحفظ على المضبوطات واستدعاء رجال الشرطة وحرر محضر بالواقعة.