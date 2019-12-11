ما مصير أسعار الفائدة بالبنك المركزي في عام 2020؟ (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

توقعت 5 بنوك استثمار أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بين 1.5 و4% خلال عام 2020، وذلك بعد أن خفض المركزي الفائدة بمجموع 4.5% على 4 مرات خلال العام الحالي، لتصل إلى مستوى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

ويرصد الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي، أبرز توقعات هذه البنوك لتحركات الفائدة في البنك المركزي خلال العام المقبل.