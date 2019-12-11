"محرز" تعلن خطتها لحل أزمة الثروة الحيوانية.. و"زراعة النواب" توصي بوقف الاستيراد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الإنتاجية في قطاع الثرة الحيوانية مع الأخذ في الاعتبار قيمة التكاليف، مؤكدة أن الوزارة قامت بترقيم نحو 5 ملايين رأس ماشية حتى الآن.

وأوضحت "محرز"، خلال كلمتها باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة ملف مشكلات الثروة الحيوانية، أن 80% من ثروتنا الحيوانية عند المربين الصغار.

وتابعت، :"نعانى من نقص عدد الأطباء البيطريين، وتعرض الأطباء لحوادث، بسبب جهودهم الكبيرة في جميع أنحاء القرى والنجوع، وأن كل ما تمتلكه الوزارة نحو 1700 وحدة بيطرية، منها 800 وحدة بدون وحدات لقاح صناعي".

وأشارت، إلى أنها طالبت الحكومة بزيادة 3000 وحدة بيطرية في القرى، لسد العجز، وكذلك زيادة مرتبات الأطباء.

وأكدت "محرز"، أن الوزارة وضعت خطة للنهوض بذلك القطاع الهام، وزيادة إنتاج الألبان والعمل على زيادة التصدير من الألبان والبيض واللحوم.

وحول المجازر، أوضحت، أن هناك خطة لتطويرها، وفقًا لدراسة علمية، ومن خلال توقيع اتفاقية مع نيوزلاندا.

من جانبه قال النائب هشام الحصري، إن المربين يعانون من انخفاض الأسعار، ويتكبدون خسائر، محذرًا من آثار ذلك على الثروة الحيوانية.

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وعقبت نائب وزير الزراعة، أن هناك قرارات حكومية بوقف الاستيراد، موضحة، :"كنا نستورد 224 ألف طن، من الدواجن، وتراجعت الكميات، حتى بلغت 25%، وتوجد تعليمات لجهات الدولة باستبدال الاستيراد بالإنتاج المحلى".

وتابعت، :"كنا نستورد 158 ألف رأس ماشية، ووصلنا الآن لـ100 ألف رأس فقط، للذبح الفوري على الحدود، أي أن الاستيراد انخفض بنسبة 30%، وكذلك الجمال، كنا نستورد 225 ألف رأس، أصبح الآن 140 ألف رأس.

وأوضحت، أن الدولة استبدلت الاستيراد للذبح الفوري، باستيراد العجول الصغيرة، التي تتيح للمربين فرص عمل لتربيتها وإنتاجها محليًا.

وأضافت، نسعى لتصدير اللحوم حاليًا، لحل الأزمة لدينا، وبالفعل صدرنا ألفي طن لحوم، ونسعى لزيادتها.

وتساءل هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة، عن آليات حل أزمة النقص في عدد الأطباء البيطريين، في ظل اعتراف نائب وزير الزراعة بالأزمة.

وعقبت "محرز"، بأنها خاطبت الحكومة والجهات المعنية بذلك، وكان الرد، أن يتم الحل من خلال التعاقد مع الأطباء البيطريين في فترة التحصين، إلا أن هناك خطوات لمد هذه الفترة ليمتد التعاقد طوال العام.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، بعدد من التوصيات، منها ضرورة سد العجز في الأطباء البيطريين، في مختلف القطاعات، والاستمرار في تنفيذ وقف استيراد الدواجن، وحظر تداول الدواجن الحية، وتشديد الرقابة على تداول الأدوية البيطرية ومراكز توزيعها، وسرعة تطوير المجاز وسد العجز فيها والوحدات البيطرية.