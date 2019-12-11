"النهضة التونسية" تفشل في إقناع البرلمان بإنشاء "صندوق زكاة"

صوت البرلمان التونسي بالرفض على مقترح مقدم من كتلة حركة النهضة باستحداث صندوق للزكاة.

جاء فشل كتلة حركة النهضة في إقناع البرلمان التونسي باستحداث صندوق للزكاة والتبرعات، بعد أن أيد المقترح 74 نائبا وعارضه 93، بينما امتنع

17 نائبا عن التصويت، بحسب موقع اليوم 24.

Advertisements

وكانت كتلة حركة النهضة في البرلمان اقترحت إضافة فصل لمشروع قانون المالية 2020 ينص على إحداث "صندوق للزكاة".

وكانت الحركة قد نشرت عبر صفحتها على فيسبوك بيانا توضح فيه طبيعة الصندوق وأهدافه وآليات تمويله والإشراف عليه. وبحسب بيان الحركة، فإن مداخيل هذا الصندوق من زكاة الأفراد والمؤسسات والتبرعات ستخصص "لدعم جهود الدولة في العمل الاجتماعي الموجّه للأفراد والعائلات فاقدي السند والفئات المحتاجة للدعم من العاطلين عن العمل وغيرها".