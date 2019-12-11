نائب رئيس جنوب السوان : منع النزاعات المسلحة بافريقيا يستلزم تعزيز التنمية المستدامة

أكد نائب رئيس جمهورية جنوب السودان جيمس وانى أن منع النزاعات والصراعات المسلحة بالقارة الافريقية يحتاج إلى تعزيز السلام والتنمية المستدامة والاستقرار السياسى ومكافحة الفقر ، داعيا إلى ضرورة تبنى كافة الإجراءات الاحترازية والسياسات اللازمة لمنع نشوب تلك النزاعات والصراعات بالقارة.

وأضاف نائب رئيس جنوب السودان، في كلمته خلال جلسة إسكات البنادق في أفريقيا" ضمن فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين الذى بدأ اعماله بمحافظة أسوان اليوم، أن الإجراءات الرامية لمنع اندلاع النزاعات هي: العمل على تحقيق الديمقراطية والحوكمة فضلا عن مكافحة الفساد وإعادة بناء السلام من

خلال المصادر المعتمدة وعبر التعاون مع المجتمع المدني.

ودعا المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياته للمساهمة في عمليات مكافحة الفساد، كما طالب أيضا الأطراف السياسة بالاضطلاع بأدوارها الهامة في ترسيخ أسس الديمقراطية الحديثة لضمان ترسيخ السلام والاستقرار السياسي.

وأشار إلى أهمية تضافر جهود الأحزاب السياسية والمجتمع المدني مع الأجهزة الحكومية لتجنب تدمير السلطات الوطنية والحفاظ على استقرار الدول مشددا على ضرورة تعزيز مساهمة المجتمع الدولي في التنمية المستدامة وتقوية إرادة الدول، ونبذ كافة أشكال

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التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون في المجتمعات سعيا لترسيخ الاستقرار ومن ثم تحقيق التنمية المستدامة.

ودعا إلى ضرورة إشراك المرأة والشباب في الحياة السياسية للاستفادة من خبراتهم، مشددا على ضرورة السعي إلى تحقيق الاجماع بين كافة الأطراف والطوائف بالمجتمع من خلال اجراء الانتخابات الشفافة لتعزيز الديموقراطية وتفعيل دور المجتمع المدنى في الدول الافريقية .

وأكد على أهمية نزع السلاح بشكل كامل من ايدى المدنيين لتجنب النزاعات المسلحة والعنف ، مشيرا الى ان حكومته مصممة على تبنى الحلول السلمية لمنع اندلاع النزاعات المسلحة مرة أخرى .

ودعا نائب رئيس جنوب السوادان المستثمرين الافارقة والدوليين الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية وخاصة في مجال الموارد الطبيعية في بلاده عقب استعادة الامن والاستقرار .

