كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات أمريكية على 5 مسؤولين من جنوب السودان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأدرجت وزارة الخزانة أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في يناير 2017.

وأفادت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في أبريل، أن مصادر عديدة موثوقة أشارت إلى أن جهاز الأمن الوطني في جنوب السودان قتل أجري ودونج على الأرجح.

وكان الرجلان المعارضان في المنفى بكينيا، لكن لجنة الأمم المتحدة زعمت أن ضباط جهاز الأمن بجنوب السودان خطفوهما، وأعادوهما جواً إلى جوبا، وتم إعدامهما في مزرعة يملكها الرئيس سلفا كير.

ونفت الحكومة أي تورط في اختفائهما؛ وقال نائب وزير الخارجية دينج داو دينج إن الحكومة سترد قريبا على إعلان العقوبات.