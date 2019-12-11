كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يعلن فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية.

وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أنه تم فرضعقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم.

وأشار إلى أن العقوبات شملت 3 شركات نقل ساعدت إيران في نقل الأسلحة، مؤكدا مواصلة حملة الضغط القصوى على طهران لحين تعديل سلوكها العدواني.

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