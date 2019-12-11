كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بومبيو يعلن فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، فرض عقوبات على شركات وكيانات إيرانية.
وأوضح بومبيو، خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أنه تم فرضعقوبات على 60 شخصا بسبب انتهاكات وعمليات قمع على مستوى العالم.
وأشار إلى أن العقوبات شملت 3 شركات نقل ساعدت إيران في نقل الأسلحة، مؤكدا مواصلة حملة الضغط القصوى على طهران لحين تعديل سلوكها العدواني.
وأضاف بومبيو، أنه تم فرض عقوبات إضافية على شركة "مهان آير" لدورها في شحن أجزاء تستخدم في صناعة الأسلحة لإيران وأماكن أخرى.
وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن دور واشنطن هو حماية العالم من الخطر الإيراني، مضيفا أن عودة المحتجزين في إيران واحدة من أولويات إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وأدان بومبيو، الاعتداء الإرهابي على القاعدة العسكرية الأمريكية في أفغانستان.
وفيما يخص لبنان، قال بومبيو إن الإدارة الأمريكية على علم بالوضع الراهن هناك وننتظر تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي في بيروت حرج للغاية.