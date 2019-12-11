كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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أخبار عاجلة الآن || طالبان تعلن مسؤوليتها عن الهجوم على قاعدة أمريكية

أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي ضرب القاعدة العسكرية الأمريكية الرئيسية، في مقاطعة باجرام شمال كابول في أفغانستان. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || المحتجون الجزائريون يطالبون بإلغاء الانتخابات الرئاسية

تظاهر حشد كبير من المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة اليوم الأربعاء، للمطالبة بإلغاء الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم الخميس القادم، مرددين أنهم لن يصوتوا في استطلاع يعتبرونه مهزلة. أخبار عالمية عاجلة اليوم || الصين: الولايات المتحدة تشكل خطرا كبيرا على السلام

وصفت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية بالمهدد الأخطر للسلام العالمي.

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