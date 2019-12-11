قوات الإحتلال تجبر فلسطيني علي هدم منزله بيده

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ويذكر أن البلدية أبلغت المواطن "علي جعابيص"، صاحب المنزل بأن قرار الهدم جاء بسبب أنه قام بالبناء بدون ترخيص، فيما أجبرته علي أن يتم الهدم بيده وأن قوات البلدية لن تقوم بالهدم.

قامت بلدية الإحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بإجبار أحد المواطنين الفلسطينيين علي هدم منزله بقرية جبل المبكر، الواقعة بجنوب شرق القدس المحتله.