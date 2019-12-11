خلال عام 2019.. حمد ﷲ أكثر اللاعبين استقطابا للتغريدات في السعودية

تصدر المهاجم المغربي، عبد الرزاق حمد ﷲ، المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، قائمة أكثر لاعبي كرة القدم في الأندية السعودية استقطابا للتغريدات، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ويعتمد “تويتر” في تقييمه على استخلاص البيانات من التغريدات، والوسوم، ثم تحليلها، وتسليط الضوء على أكثرها خلقا للتفاعل، والمحادثات العامة حول الرياضة في السعودية، خلال عام 2019.

وتقدم حمد ﷲ على فهد المولد، لاعب اتحاد جدة، الذي حل ثانيا، وأحمد الشمراني من الحزم ثالثا، ثم نجم الهلال، محمد الشلهوب الرابع، وسعيد المولد لاعب أهلي جدة، والسادس، محمد السهلاوي، لاعب الشباب.

وقاد المهاجم السابق لأولمبيك آسفي، النصر، الموسم الماضي، إلى تحقيق لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمرة الثامنة في تاريخه، بإحرازه 35 هدفا، جعلته ينهي الدوري متصدرا لقائمة الهدافين.

وأحرز اللاعب، البالغ من العمر 28 سنة، 7 أهداف في بطولة الموسم الجاري، متخلفا بفارق هدف واحد عن المتصدر “كارلوس إدواردو”، لاعب الهلال، علما أن زملاء حمد ﷲ يحتلون الصدارة مناصفة مع الفريق الأزرق، والأهلي بـ20 نقطة لكل فريق.